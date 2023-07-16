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Оккупанты в Севастополе отбиваются от атаки дронов

Оккупанты в Севастополе отбиваются от атаки дронов (ВИДЕО)

16 июл 2023, 08:10
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На світанку 16 липня безпілотники атакували окупований росіянами Крим. «Губернатор» окупованого Севастополя Михайло Развожаєв запевняє, що руйнувань немає і ППО все відбила, але місцеві зазначають, що це не так і влучання є.


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За словами Развожаєва, два БпЛА збили, а п’ять заглушили системою РЕБ. Також під час зовнішнього рейду знищили два водні безпілотники. Безпілотники атакували Севастополь над морем поблизу міста Херсонес та в районі Севастопольської бухти і Балаклави.

Тим часом у Севастопольській бухті припинено рух поромів та катерів. Місцеві жителі повідомляють, що вибухи не вщухають.

Чекаємо на офіційну інформацію від українського Генштабу.

Источник: Ракурс


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