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Оккупанты в Севастополе отбиваются от атаки дронов
Оккупанты в Севастополе отбиваются от атаки дронов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n185152-okkupanty-v-sevastopole-otbivautsya-ot-ataki-dronov-video.htmlРакурс
На світанку 16 липня безпілотники атакували окупований росіянами Крим. «Губернатор» окупованого Севастополя Михайло Развожаєв запевняє, що руйнувань немає і ППО все відбила, але місцеві зазначають, що це не так і влучання є.
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За словами Развожаєва, два БпЛА збили, а п’ять заглушили системою РЕБ. Також під час зовнішнього рейду знищили два водні безпілотники. Безпілотники атакували Севастополь над морем поблизу міста Херсонес та в районі Севастопольської бухти і Балаклави.
Тим часом у Севастопольській бухті припинено рух поромів та катерів. Місцеві жителі повідомляють, що вибухи не вщухають.
Чекаємо на офіційну інформацію від українського Генштабу.
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