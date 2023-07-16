Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Окупанти в Севастополі відбиваються від атаки дронів
Окупанти в Севастополі відбиваються від атаки дронів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185152-okupanty-v-sevatopoli-vidbyvautsya-vid-ataky-droniv-video.htmlРакурс
На світанку 16 липня безпілотники атакували окупований росіянами Крим. «Губернатор» окупованого Севастополя Михайло Развожаєв запевняє, що руйнувань немає і ППО все відбила, але місцеві зазначають, що це не так і влучання є.
.
За словами Развожаєва, два БпЛА збили, а п’ять заглушили системою РЕБ. Також під час зовнішнього рейду знищили два водні безпілотники. Безпілотники атакували Севастополь над морем поблизу міста Херсонес та в районі Севастопольської бухти і Балаклави.
Тим часом у Севастопольській бухті припинено рух поромів та катерів. Місцеві жителі повідомляють, що вибухи не вщухають.
Чекаємо на офіційну інформацію від українського Генштабу.
Каховська ГЕС: Щоби завдати таких руйнувань, потрібні доступ і підготовка, це робили військові професіонали — Юрій Ландау, ПрАТ «Укргідропрект»
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Поділ майна подружжя
Загрузка...