Окупанти в Севастополі відбиваються від атаки дронів

https://racurs.ua/ua/n185152-okupanty-v-sevatopoli-vidbyvautsya-vid-ataky-droniv-video.html

Ракурс

На світанку 16 липня безпілотники атакували окупований росіянами Крим. «Губернатор» окупованого Севастополя Михайло Развожаєв запевняє, що руйнувань немає і ППО все відбила, але місцеві зазначають, що це не так і влучання є.

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За словами Развожаєва, два БпЛА збили, а п’ять заглушили системою РЕБ. Також під час зовнішнього рейду знищили два водні безпілотники. Безпілотники атакували Севастополь над морем поблизу міста Херсонес та в районі Севастопольської бухти і Балаклави.

Тим часом у Севастопольській бухті припинено рух поромів та катерів. Місцеві жителі повідомляють, що вибухи не вщухають.

Чекаємо на офіційну інформацію від українського Генштабу.