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Ракурс
Партизани підірвали дві вантажівки з росіянами. Фото: Генштаб

Партизани підірвали дві вантажівки з росіянами в Херсонській області (ФОТО)

15 лип 2023, 21:48
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Українські партизани продовжують працювати на окупованих територіях, завдаючи ворогові втрат.


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Так, 14 липня рух спротиву провів успішну операцію у селі Великі Копані, що на тимчасово окупованій території Херсонської області. Вчора о 12.00 на сторінці навпроти неробочої АЗС «Укрнафта» на вулиці Леніна, 34 прогримів потужний вибух. Про це партизанський рух «АТЕШ» 15 липня повідомив у Telegram.

14.07.23 о 12.00 агент руху «АТЕШ» влаштував підрив на стоянці вантажних авто окупантів у селі Великі Копані Херсонської області, — йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибуху на «вантаж 200» відразу перетворилися щонайменше шестеро військовослужбовців збройних сил росії. Також пошкоджено дві армійські вантажівки.

Партизани підірвали дві вантажівки з росіянами. Фото: АТЕШ

Партизани підірвали дві вантажівки з росіянами. Фото: АТЕШ

Партизани підірвали дві вантажівки з росіянами. Фото: АТЕШ

Раніше повідомлялося, що російські окупанти дуже налякані активністю українських партизанів на окупованій Херсонщині й саме тому влаштували каральну операцію. У районі Раденська, Великих Копаней та Тарасівки солдати рф за участю місцевих зрадників проводять обшуки, перевіряють мобільні телефони, б’ють та катують місцевих мешканців.

Джерело: Ракурс


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