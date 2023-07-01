Росіяни проводять каральну операцію на тимчасово окупованих районах Херсонщини, інфографіка: «Атеш»

https://racurs.ua/ua/n184685-rashysty-provodyat-karalnu-operaciu-na-okupovaniy-hersonschyni-partyzany.html

Ракурс

Російські загарбники проводять каральну операцію у тимчасово окупованих районах Херсонської області.

.

Про це сьогодні, 1 липня, повідомляється у Telegram-каналі партизанського руху «Атеш».

Агенти «АТЕШ» інформують, що російські окупанти проводять каральну операцію в районі населених пунктів Раденськ, Великі Копані та Тарасівка. Озброєні люди на військовій техніці за участю місцевих зрадників проводять обшуки, перевіряють мобільні телефони, б’ють та катують місцевих мешканців, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що ворог дуже наляканий активністю українських партизанів, особливо турбує окупантів Тарасівка.

Нагадаємо, за інформацією британської розвідки, ЗСУ наразі намагаються закріпитися на лівому березі Херсонщини.