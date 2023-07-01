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Россияне проводят карательную операцию на временно оккупированных районах Херсонщины, инфографика: «Атеш»

Рашисты проводят карательную операцию на оккупированной Херсонщине — партизаны

1 июл 2023, 19:55
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Російські загарбники проводять каральну операцію у тимчасово окупованих районах Херсонської області.


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Про це сьогодні, 1 липня, повідомляється у Telegram-каналі партизанського руху «Атеш».

Агенти «АТЕШ» інформують, що російські окупанти проводять каральну операцію в районі населених пунктів Раденськ, Великі Копані та Тарасівка. Озброєні люди на військовій техніці за участю місцевих зрадників проводять обшуки, перевіряють мобільні телефони, б’ють та катують місцевих мешканців, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що ворог дуже наляканий активністю українських партизанів, особливо турбує окупантів Тарасівка.

Росіяни проводять каральну операцію на тимчасово окупованих районах Херсонщини, інфографіка: «Атеш»

Нагадаємо, за інформацією британської розвідки, ЗСУ наразі намагаються закріпитися на лівому березі Херсонщини.

Источник: Ракурс


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