Партизаны взорвали два грузовика с россиянами. Фото: Генштаб

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Ракурс

Українські партизани продовжують працювати на окупованих територіях, завдаючи ворогові втрат.

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Так, 14 липня рух спротиву провів успішну операцію у селі Великі Копані, що на тимчасово окупованій території Херсонської області. Вчора о 12.00 на сторінці навпроти неробочої АЗС «Укрнафта» на вулиці Леніна, 34 прогримів потужний вибух. Про це партизанський рух «АТЕШ» 15 липня повідомив у Telegram.

14.07.23 о 12.00 агент руху «АТЕШ» влаштував підрив на стоянці вантажних авто окупантів у селі Великі Копані Херсонської області, — йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибуху на «вантаж 200» відразу перетворилися щонайменше шестеро військовослужбовців збройних сил росії. Також пошкоджено дві армійські вантажівки.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти дуже налякані активністю українських партизанів на окупованій Херсонщині й саме тому влаштували каральну операцію. У районі Раденська, Великих Копаней та Тарасівки солдати рф за участю місцевих зрадників проводять обшуки, перевіряють мобільні телефони, б’ють та катують місцевих мешканців.