Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Партизаны взорвали два грузовика с россиянами. Фото: Генштаб

Партизаны взорвали два грузовика с россиянами в Херсонской области (ФОТО)

15 июл 2023, 21:48
999

Українські партизани продовжують працювати на окупованих територіях, завдаючи ворогові втрат.


.

Так, 14 липня рух спротиву провів успішну операцію у селі Великі Копані, що на тимчасово окупованій території Херсонської області. Вчора о 12.00 на сторінці навпроти неробочої АЗС «Укрнафта» на вулиці Леніна, 34 прогримів потужний вибух. Про це партизанський рух «АТЕШ» 15 липня повідомив у Telegram.

14.07.23 о 12.00 агент руху «АТЕШ» влаштував підрив на стоянці вантажних авто окупантів у селі Великі Копані Херсонської області, — йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибуху на «вантаж 200» відразу перетворилися щонайменше шестеро військовослужбовців збройних сил росії. Також пошкоджено дві армійські вантажівки.

Партизани підірвали дві вантажівки з росіянами. Фото: АТЕШ

Партизани підірвали дві вантажівки з росіянами. Фото: АТЕШ

Партизани підірвали дві вантажівки з росіянами. Фото: АТЕШ

Раніше повідомлялося, що російські окупанти дуже налякані активністю українських партизанів на окупованій Херсонщині й саме тому влаштували каральну операцію. У районі Раденська, Великих Копаней та Тарасівки солдати рф за участю місцевих зрадників проводять обшуки, перевіряють мобільні телефони, б’ють та катують місцевих мешканців.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров