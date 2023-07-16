Ночью беспилотники атаковали оккупированный Крым - видео охоты за дронами

https://racurs.ua/n185155-nochu-bespilotniki-atakovali-okkupirovannyy-krym-video-ohoty-za-dronami.html

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Влада окупованого Севастополя заявила, що вночі відбулася «масована і тривала» атака на Крим. В мережі опублікували декілька відео, на яких нібито показали полювання росіян за дронами.

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В окупованому росією Севастополі близько сьомої ранку було чутно вибухи — кілька разів працювала ППО, але після цього було видно «живі» безпілотники, підтверджує кореспондент «Крим.Реалії».

Окупаційна влада каже про атаку в районах Севастопольської бухти, Балаклави, Херсонесу та мису Манганарі.

Нагадаємо, 11 червня українські морські дрони невідомого типу атакували російський корабель «Приазовье» за 300 км на південний схід від Севастополя.

Росіяни стверджують, що в ході атаки українських дронів розвідувальний корабель ЧФ рф «Приазовье» не отримав пошкоджень, знищивши дрони корабельним озброєнням.