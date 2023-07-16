Рашисты активно наступают на некоторых направлениях, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/n185168-na-vostoke-situaciya-neskolko-obostrilas-vrag-nastupaet-na-harkovschine-malyar.html

Ракурс

Ситуація на сході України дещо загострилася.

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Про це сьогодні, 16 липня, у своєму Telegram-каналі повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, наразі ситуація така:

ворог два дні поспіль активно наступає на Куп‘янському напрямку на Харківщині, українські війська там в обороні. Ідуть запеклі бої, положення сторін змінюються динамічно по кілька разів на добу;

на Авдіівському та Мар’їнському напрямках ворог продовжує наступальні дії. Захисники України оборонці продовжують їх ефективно стримувати. Тривають гарячі бої без зміни положень;

водночас на Бахмутському напрямку українські військові поступово рухаються вперед. На південному флангу довкола Бахмута щодня є просування, на північному фланзі захисники України намагаються втримати зайняті позиції, ворог атакує;

у самому Бахмуті українські військові обстрілюємо ворога, ворог — захисників України.

Очільника Сєвєродонецького РВА Роман Власенко нещодавно повідомив, що у районі Сватового та Кремінної ініціатива перейшла на бік рф. Проте, за словами Власенка, особливих успіхів чи проривів в окупантів немає, але ситуація там залишається дуже складною.

Водночас західні військові оглядачі повідомляють, що російські війська станом на 15 липня захопили певні території вздовж адміністративного кордону між Донецькою та Луганською областями.