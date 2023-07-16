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Захисники України за тиждень — з 10 по 16 липня — нищили 3 тис. 640 загарбників.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Також ворог за тиждень втратив 522 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:
- 29 танків;
- 62 бойові броньовані машини;
- 115 одиниць артилерійських систем;
- 13 одиниць РСЗВ;
- 12 установок ППО;
- 115 одиниць автотехніки;
- 38 одиниць спецтехніки.
Окрім цього нашими захисниками збито 1 ворожий гелікоптер, 2 ракети та 135 БпЛА, — зазначив Павлюк.
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