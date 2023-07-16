ЗСУ ліквідували за тиждень понад 3,6 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n185169-vtraty-rashystiv-za-tyjden-pidrahuvaly-u-zsu-infografika.html

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Захисники України за тиждень — з 10 по 16 липня — нищили 3 тис. 640 загарбників.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Також ворог за тиждень втратив 522 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

29 танків;

62 бойові броньовані машини;

115 одиниць артилерійських систем;

13 одиниць РСЗВ;

12 установок ППО;

115 одиниць автотехніки;

38 одиниць спецтехніки.