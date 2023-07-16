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ЗСУ ліквідували за тиждень понад 3,6 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

Втрати рашистів за тиждень підрахували у ЗСУ (ІНФОГРАФІКА)

16 лип 2023, 17:00
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Захисники України за тиждень — з 10 по 16 липня — нищили 3 тис. 640 загарбників.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Також ворог за тиждень втратив 522 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 29 танків;
  • 62 бойові броньовані машини;
  • 115 одиниць артилерійських систем;
  • 13 одиниць РСЗВ;
  • 12 установок ППО;
  • 115 одиниць автотехніки;
  • 38 одиниць спецтехніки.

Окрім цього нашими захисниками збито 1 ворожий гелікоптер, 2 ракети та 135 БпЛА, — зазначив Павлюк.

Джерело: Ракурс


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