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Ракурс
Сенцов снова попал под обстрел на фронте

Сенцов снова попал под обстрел на фронте (ФОТО)

17 июл 2023, 09:58
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Олег Сенцов, український режисер і військовий, колишній політв’язень кремля, знову потрапив під обстріл на фронті.


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Тиждень не задався. На першому ж бойовому виході після повернення, під час десантування, попали під артилерійський обстріл. Бредлі знов врятував нам життя. Троє поранених, в основному уламки. З обличчя вже витягнули, дрібні в руці та нозі залишаться зі мною назавжди. У інших хлопців теж все добре — запорізькі лікарі знають свою справу, дякую, — написав Сенцов у Facebook.

Нагадаємо, 9 липня Сенцов отримав контузію на фронті. У червні українцеві присвоїли звання молодший лейтенант. На другу добу повномасштабної війни росії проти України Сенцов оприлюднив світлину у військовому камуфляжі й закликав усіх боронити державу.

Источник: Ракурс


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