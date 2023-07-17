Сенцов снова попал под обстрел на фронте

Олег Сенцов, український режисер і військовий, колишній політв’язень кремля, знову потрапив під обстріл на фронті.

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Тиждень не задався. На першому ж бойовому виході після повернення, під час десантування, попали під артилерійський обстріл. Бредлі знов врятував нам життя. Троє поранених, в основному уламки. З обличчя вже витягнули, дрібні в руці та нозі залишаться зі мною назавжди. У інших хлопців теж все добре — запорізькі лікарі знають свою справу, дякую, — написав Сенцов у Facebook.