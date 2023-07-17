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Сенцов знову потрапив під обстріл на фронті
Сенцов знову потрапив під обстріл на фронті (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n185185-sencov-znovu-potrapyv-pid-obstril-na-fronti-foto.htmlРакурс
Олег Сенцов, український режисер і військовий, колишній політв’язень кремля, знову потрапив під обстріл на фронті.
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Тиждень не задався. На першому ж бойовому виході після повернення, під час десантування, попали під артилерійський обстріл. Бредлі знов врятував нам життя. Троє поранених, в основному уламки. З обличчя вже витягнули, дрібні в руці та нозі залишаться зі мною назавжди. У інших хлопців теж все добре — запорізькі лікарі знають свою справу, дякую, — написав Сенцов у Facebook.
Нагадаємо, 9 липня Сенцов отримав контузію на фронті. У червні українцеві присвоїли звання молодший лейтенант. На другу добу повномасштабної війни росії проти України Сенцов оприлюднив світлину у військовому камуфляжі й закликав усіх боронити державу.