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Ракурс
Чеченские воины устроили успешную засаду на россиян – ГУР

Чеченские воины устроили успешную засаду на россиян — ГУР (ВИДЕО)

17 июл 2023, 11:58
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Чеченські воїни, котрі пліч-о-пліч із захисниками України продовжують боротьбу проти окупаційної армії росії, влаштували успішну засідку на ворога.


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Відеозапис роботи по знищенню російської живої сили та техніки 17 липня оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

В результаті операції знищено військову техніку та особовий склад рашистів, — повідомили у ГУР.

Источник: Ракурс


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