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Чеченские воины устроили успешную засаду на россиян – ГУР
Чеченские воины устроили успешную засаду на россиян — ГУР (ВИДЕО)https://racurs.ua/n185190-chechenskie-voiny-ustroili-uspeshnuu-zasadu-na-rossiyan-gur-video.htmlРакурс
Чеченські воїни, котрі пліч-о-пліч із захисниками України продовжують боротьбу проти окупаційної армії росії, влаштували успішну засідку на ворога.
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Відеозапис роботи по знищенню російської живої сили та техніки 17 липня оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
В результаті операції знищено військову техніку та особовий склад рашистів, — повідомили у ГУР.