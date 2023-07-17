Чеченские воины устроили успешную засаду на россиян – ГУР

Чеченські воїни, котрі пліч-о-пліч із захисниками України продовжують боротьбу проти окупаційної армії росії, влаштували успішну засідку на ворога.

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Відеозапис роботи по знищенню російської живої сили та техніки 17 липня оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

В результаті операції знищено військову техніку та особовий склад рашистів, — повідомили у ГУР.