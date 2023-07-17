Ракурсhttps://racurs.ua/
Чеченські воїни влаштували успішну засідку на росіян
Чеченські воїни влаштували успішну засідку на росіян — ГУР (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185190-chechenski-voyiny-vlashtuvaly-uspishnu-zasidku-na-rosiyan-gur-video.htmlРакурс
Чеченські воїни, котрі пліч-о-пліч із захисниками України продовжують боротьбу проти окупаційної армії росії, влаштували успішну засідку на ворога.
.
Відеозапис роботи по знищенню російської живої сили та техніки 17 липня оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
В результаті операції знищено військову техніку та особовий склад рашистів, — повідомили у ГУР.