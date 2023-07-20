В Минкультуры поддержали достройку музея Голодомора и миллионы на фильмы "Санаторий Незабудка" и "Смт Ингулец"

https://racurs.ua/n185317-v-minkultury-podderjali-dostroyku-muzeya-golodomora-i-milliony-na-filmy-sanatoriy-nezabudka.html

Ракурс

Міністр культури Олександр Ткаченко вважає доречним витратити понад 500 мільйонів гривень на будівництво музею Голодомору.

.

Про це Ткаченко розповів в ефірі «Радіо Свобода».

Цього року 90-а річниця Голодомору. Українська держава просить інші держави визнавати Голодомор геноцидом. Це будівництво розпочалося багато років тому. І не запитання до нас, чому воно не було завершене раніше. Це фактично останній транш, який потрібен, щоб завершити будівництво єдиного повноцінного музею Голодомору у світі, — повідомив він.

Він також позитивно оцінює бажання держави фінансувати серіальне виробництво в Україні.

Це нормально, що під час війни держава підтримує у тому числі серіальне виробництво. Коли заходить питання про виділення коштів на культуру, у мене такий когнітивний дисонанс. З одного боку, ми маємо захищати і промотувати українську культуру, а з іншого боку, не виділяти на це державні кошти. Не можна все зробити лише за кошти донорів.

Загалом на фінансування кіно Україна збирається витратити близько 400 мільйонів гривень. Він заявив, що кошти були заплановані у бюджеті ще минулого року.

З одного боку, ми маємо захищати і промотувати українську культуру, а з іншого боку, не виділяти на це державні кошти. Не можна все зробити лише за кошти донорів, — Ткаченко також зазначив, що підтримує виділення мільйонів на серіали «Санаторій Незабудка» і «Смт Інгулець».

За його словами, важливо, що ці кіношедеври залишаться власністю держави, власників платників податків та «можуть використовуватись, як скаже громадськість». Проте йдеться не лише про ці, а й про інші серіали.