Ткаченко уйдет из правительства - Зеленский

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Володимир Зеленський попросив прем'єра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

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Зі слів Зеленського про музеї та серіали можна зробити висновок, що президент відреагував на обурення суспільства через ідею зараз міняти на щиті Батьківщини-Матері герб СРСР на герб України та інформацію про те, що держава виділить 33,6 млн грн на серіал під робочою назвою «Смт Інгулець».

Говорив сьогодні з премʼєр-міністром Шмигалем і про інше питання, яке варто розглядати, зокрема, через призму справедливості: бюджетні видатки. У час такої війни максимум державної уваги, а отже, і державних ресурсів має йти на оборону. Очевидна річ. А кожен проєкт, який може бути реалізований за допомогою позабюджетних ресурсів, має бути реалізований за допомогою саме позабюджетних ресурсів. Це стосується різних сфер, і, зокрема, галузі культури. Музеї, культурні центри, символи, серіали — усе це важливо, але нині маємо інші пріоритети. Знаходьте позабюджетні кошти, недержавні. Отже, я запропонував главі уряду два кроки. Перший: знайти позабюджетні кошти на проєкти, які нині дійсно потрібні. У світі є люди, які можуть допомогти. Другий: попросив премʼєр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України. Окремо хочу звернутися до всіх представників місцевої влади в нашій країні: люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо та правильно. Кожен розуміє, про що йдеться. Бруківка, прикрашання міст, фонтани почекають — спочатку перемога, — сказав президент.

Сьогодні в коментарі «Радіо Свобода» Ткаченко підтримав виділення мільйонів із держбюджету на кіно та серіали, такі як «Санаторій «Незабудка» і «Смт Інгулець». За його словами, держава може витратити на кіно близько 400 млн грн.