Количество российских ракет в Черном море назвали в ВМС

Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n185330-kolichestvo-rossiyskih-raket-v-chernom-more-nazvali-v-vms.html

Ракурс

У Чорному морі станом на 10.00 сьогоднішнього дня, 21 липня, на бойовому чергуванні перебувають сім російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до семи ракет.

.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають вісім ворожих кораблів.

В Азовському морі — один ворожий корабель.

Зазначається, що за тиждень прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, в інтересах рф здійснили:

до Чорного моря — 47 суден, з них 14 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — 82 судна, з них 20 рухались з протоки Босфор.