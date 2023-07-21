Количество российских ракет в Черном море назвали в ВМС

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Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине, фото: «Википедия»
Количество российских ракет в Черном море назвали в ВМСhttps://racurs.ua/n185330-kolichestvo-rossiyskih-raket-v-chernom-more-nazvali-v-vms.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 10.00 сьогоднішнього дня, 21 липня, на бойовому чергуванні перебувають сім російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до семи ракет.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі перебувають вісім ворожих кораблів.
В Азовському морі — один ворожий корабель.
Зазначається, що за тиждень прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, в інтересах рф здійснили:
- до Чорного моря — 47 суден, з них 14 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря — 82 судна, з них 20 рухались з протоки Босфор.
Зазначені судна здійснювали рух із порушенням Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.
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