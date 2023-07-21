Кількість російських ракет у Чорному морі назвали у ВМС

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Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: «Вікіпедія»
Кількість російських ракет у Чорному морі назвали у ВМСhttps://racurs.ua/ua/n185330-kilkist-rosiyskyh-raket-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 10.00 сьогоднішнього дня, 21 липня, на бойовому чергуванні перебувають сім російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до семи ракет.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі перебувають вісім ворожих кораблів.
В Азовському морі — один ворожий корабель.
Зазначається, що за тиждень прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, в інтересах рф здійснили:
- до Чорного моря — 47 суден, з них 14 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря — 82 судна, з них 20 рухались з протоки Босфор.
Зазначені судна здійснювали рух із порушенням Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.
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