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Ракурс
Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: «Вікіпедія»

Кількість російських ракет у Чорному морі назвали у ВМС

21 лип 2023, 13:01
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У Чорному морі станом на 10.00 сьогоднішнього дня, 21 липня, на бойовому чергуванні перебувають сім російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до семи ракет.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають вісім ворожих кораблів.

В Азовському морі — один ворожий корабель.

Зазначається, що за тиждень прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, в інтересах рф здійснили:

  • до Чорного моря — 47 суден, з них 14 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — 82 судна, з них 20 рухались з протоки Босфор.

Зазначені судна здійснювали рух із порушенням Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.

Джерело: Ракурс


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