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В Украине национализируют бывший Альфа-Банк, фото: Zaxid.net
Бывший «Альфа-Банк» национализируют за 1 гривнуhttps://racurs.ua/n185332-byvshiy-alfa-bank-nacionaliziruut-za-1-grivnu.htmlРакурс
Кабміні ухвалив рішення про націоналізацію виведеного з ринку «Сенс Банку» (колишній «Альфа-Банк»).
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Про це сьогодні, 21 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк, опублікувавши відповідну постанову уряду.
Уряд прийняв рішення купити банк за 1 гривню, — зазначив Железняк. — «Сенс» стає державним банком. Орган управління Мінфін.
29 травня 2023 року Верховна Рада підтримала законопроект № 9107−1, який надає НБУ змогу націоналізувати банки підсанкційних власників.
20 липня правління НБУ ухвалило рішення про виведення «Сенс Банку» з ринку. Наступного дня Фонд гарантування вкладів запровадив у банку тимчасову адміністрацію.
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