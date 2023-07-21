Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине национализируют бывший Альфа-Банк, фото: Zaxid.net

Бывший «Альфа-Банк» национализируют за 1 гривну

21 июл 2023, 14:33
999

Кабміні ухвалив рішення про націоналізацію виведеного з ринку «Сенс Банку» (колишній «Альфа-Банк»).


.

Про це сьогодні, 21 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк, опублікувавши відповідну постанову уряду.

Уряд прийняв рішення купити банк за 1 гривню, — зазначив Железняк. — «Сенс» стає державним банком. Орган управління Мінфін.

29 травня 2023 року Верховна Рада підтримала законопроект № 9107−1, який надає НБУ змогу націоналізувати банки підсанкційних власників.

20 липня правління НБУ ухвалило рішення про виведення «Сенс Банку» з ринку. Наступного дня Фонд гарантування вкладів запровадив у банку тимчасову адміністрацію.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров