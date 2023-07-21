Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні націоналізують колишній «Альфа-Банк», фото: Zaxid.net
Колишній «Альфа-Банк» націоналізують за 1 гривнюhttps://racurs.ua/ua/n185332-kolyshniy-alfa-bank-nacionalizuut-za-1-gryvnu.htmlРакурс
Кабміні ухвалив рішення про націоналізацію виведеного з ринку «Сенс Банку» (колишній «Альфа-Банк»).
.
Про це сьогодні, 21 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк, опублікувавши відповідну постанову уряду.
Уряд прийняв рішення купити банк за 1 гривню, — зазначив Железняк. — «Сенс» стає державним банком. Орган управління Мінфін.
29 травня 2023 року Верховна Рада підтримала законопроект № 9107−1, який надає НБУ змогу націоналізувати банки підсанкційних власників.
20 липня правління НБУ ухвалило рішення про виведення «Сенс Банку» з ринку. Наступного дня Фонд гарантування вкладів запровадив у банку тимчасову адміністрацію.
У нас не було би таких втрат, або Як правильно повертатися з війни
Водогони з насосними станціями якнайшвидше забезпечать подачу води для півдня країни — Юрій Ландау, ПрАТ «Укргідропрект»
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...