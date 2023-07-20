Нацбанк вивів з ринку «Сенс Банк» Фрідмана та просить його націоналізувати

Нацбанк вивів з ринку "Сенс Банк" російського олігарха Фрідмана та просить його націоналізувати

https://racurs.ua/ua/n185310-nacbank-vyviv-z-rynku-sens-bank-fridmana-ta-prosyt-yogo-nacionalizuvaty.html

Ракурс

Національний банк 20 липня оголосив про виведення з ринку «Сенс Банку», у ньому запроваджується тимчасова адміністрація.

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Колишній «Альфа-Банк» росіянина Міхаіла Фрідмана входить до списку системно важливих банків, тому не може бути просто ліквідований і перейде у власність держави.

Тимчасова адміністрація запроваджується з 21 липня. У цей час сервіси для фізичних осіб працюватимуть у звичайному режимі, без додаткових обмежень зі сторони Фонду гарантування вкладів фізосіб. Також без обмежень прийматимуться платежі юридичних осіб, — розповіли у регуляторі.

З п’ятниці, 21 липня, в банку буде введена тимчасова адміністрація, вона триватиме до ухвалення урядом рішення про націоналізацію банку.

Історія питання

6 липня Напередодні президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо запровадження санкцій проти низки компаній Фрідмана.

Під обмеження потрапили 18 компаній, зокрема, материнські структури «Сенс Банку», який раніше мав назву «Альфа-Банк».

Окрім банківського бізнесу, підсанкційному російському олігарху належить страхова компанія «АльфаСтрахование», яка надає послуги російським військовим, та частки в компаніях «Київстар» і «Моршинська».

Боротьба із впливом російських грошей на українську економіку вийшла на новий рівень і вже принесла принаймні одну стратегічну перемогу: прийняття закону № 9107−1, направленого проти підсанкційних власників банківських установ в Україні. Створення і затвердження законопроекту у великій мірі є ініціативою команди НБУ, яка після зміни Голови помітно включилася у процес дерусифікації українського ринку.

Процес прийняття закону був довгим, складним і зустрічав агресивний опір. Що й логічно — підсанкційні російські олігархи робили все можливе, аби зберегти не тільки власний капітал, але й величезний важіль впливу на українську фінансову систему. А також джерело практично неконтрольованих російських активів в Україні, з яких, наприклад, можна було б оплачувати послуги колаборантів, навідників та іншої антиукраїнської наволочі.

Затягування прийняття закону дозволило Альфа-банку (він же «СЕНС-банк») пропрацювати у нас декілька зайвих місяців. Менш із тим, щойно конституційна більшість проголосувала «за», у Нацбанку з’явилася нова дієва зброя, якою він і скористався. Замість затягування процесу на роки, відбулася достатньо швидка націоналізація. Звісно, такий процес вимагав неабиякої злагодженості роботи команди НБУ та інших фінансових інституцій України (що саме по собі — великий крок вперед).

Крім очевидної користі для безпеки української економіки, націоналізація «Альфи» — це також гучна демонстрація нульової толерантності НБУ та самого Андрія Пишного до російських грошей на нашому ринку, як зараз, так і в майбутньому.

Звісно, націоналізація системно важливого банку є крайнім заходом, який має чимало мінусів і який у мирному житті був би небажаним для України. Тепер близько 55% банківської системи знаходяться в управлінні Мінфіну, і найближчим часом виникне потреба у чіткій виваженій стратегії щодо процесу приватизації хоча б частини державних банків.

Щонайменше, на цьому наполягатимуть МВФ та інші міжнародні установи, які не надто позитивно сприймають домінування держави у банківській системі.

Проте націоналізацію в цьому випадку сміливо можна назвати меншим злом у порівнянні із тим, що один із системно важливих банків у будь-який момент міг стати троянським конем під керівництвом олігархів, дотичних до уряду країни-агресора. Епоха влади та впливу Фрідманів, Авенів та інших росіян на українські гроші йде в небуття. І це однозначна перемога України над російською фінансовою гідрою.