"Карту Буданова" с новым разделением россии продадут на аукционе, чтобы собрать деньги на дроны для ГУР

https://racurs.ua/n185351-kartu-budanova-s-novym-razdeleniem-rossii-prodadut-na-aukcione-chtoby-sobrat-dengi-na-drony.html

Ракурс

Так звану «карту Буданова» з новим поділом росії продадуть на благодійному аукціоні.

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На вторговані кошти куплять безпілотники для штурмовиків ГУР.

Аукціон відбудеться 23 липня о 19.00 у прямому ефірі на Facebook-сторінці Сергія Притули і на його YouTube-каналі. Перша ставка — 400 тис. грн.