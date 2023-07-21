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"Карту Буданова" с новым разделением россии продадут на аукционе, чтобы собрать деньги на дроны для ГУР
«Карту Буданова» с новым разделением россии продадут на аукционе, чтобы собрать деньги на дроны для ГУРhttps://racurs.ua/n185351-kartu-budanova-s-novym-razdeleniem-rossii-prodadut-na-aukcione-chtoby-sobrat-dengi-na-drony.htmlРакурс
Так звану «карту Буданова» з новим поділом росії продадуть на благодійному аукціоні.
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На вторговані кошти куплять безпілотники для штурмовиків ГУР.
Аукціон відбудеться 23 липня о 19.00 у прямому ефірі на Facebook-сторінці Сергія Притули і на його YouTube-каналі. Перша ставка — 400 тис. грн.
Кирило Олексійович віддав нам дорогу для нього річ з візуалізацією майбутнього Росії, щоб ми перетворили її на безпілотники для штурмовиків ГУР, — сказав Притула.
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