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Ракурс
"Карту Буданова" с новым разделением россии продадут на аукционе, чтобы собрать деньги на дроны для ГУР

«Карту Буданова» с новым разделением россии продадут на аукционе, чтобы собрать деньги на дроны для ГУР

21 июл 2023, 21:25
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Так звану «карту Буданова» з новим поділом росії продадуть на благодійному аукціоні.


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На вторговані кошти куплять безпілотники для штурмовиків ГУР.

Аукціон відбудеться 23 липня о 19.00 у прямому ефірі на Facebook-сторінці Сергія Притули і на його YouTube-каналі. Перша ставка — 400 тис. грн.

Кирило Олексійович віддав нам дорогу для нього річ з візуалізацією майбутнього Росії, щоб ми перетворили її на безпілотники для штурмовиків ГУР, — сказав Притула.

Источник: Ракурс


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