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«Мапу Буданова» з новим поділом росії продадуть на аукціоні, щоб зібрати гроші на дрони для ГУР
«Карту Буданова» з новим поділом росії продадуть на аукціоні, щоб зібрати гроші на дрони для ГУРhttps://racurs.ua/ua/n185351-kartu-budanova-z-novym-podilom-rosiyi-prodadut-na-aukcioni-schob-zibraty-groshi-na-drony-dlya-gur.htmlРакурс
Так звану «карту Буданова» з новим поділом росії продадуть на благодійному аукціоні.
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На вторговані кошти куплять безпілотники для штурмовиків ГУР.
Аукціон відбудеться 23 липня о 19.00 у прямому ефірі на Facebook-сторінці Сергія Притули і на його YouTube-каналі. Перша ставка — 400 тис. грн.
Кирило Олексійович віддав нам дорогу для нього річ з візуалізацією майбутнього Росії, щоб ми перетворили її на безпілотники для штурмовиків ГУР, — сказав Притула.
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