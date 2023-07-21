Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
«Мапу Буданова» з новим поділом росії продадуть на аукціоні, щоб зібрати гроші на дрони для ГУР

«Карту Буданова» з новим поділом росії продадуть на аукціоні, щоб зібрати гроші на дрони для ГУР

21 лип 2023, 21:25
999

Так звану «карту Буданова» з новим поділом росії продадуть на благодійному аукціоні.


.

На вторговані кошти куплять безпілотники для штурмовиків ГУР.

Аукціон відбудеться 23 липня о 19.00 у прямому ефірі на Facebook-сторінці Сергія Притули і на його YouTube-каналі. Перша ставка — 400 тис. грн.

Кирило Олексійович віддав нам дорогу для нього річ з візуалізацією майбутнього Росії, щоб ми перетворили її на безпілотники для штурмовиків ГУР, — сказав Притула.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів