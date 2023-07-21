«Мапу Буданова» з новим поділом росії продадуть на аукціоні, щоб зібрати гроші на дрони для ГУР

https://racurs.ua/ua/n185351-kartu-budanova-z-novym-podilom-rosiyi-prodadut-na-aukcioni-schob-zibraty-groshi-na-drony-dlya-gur.html

Ракурс

Так звану «карту Буданова» з новим поділом росії продадуть на благодійному аукціоні.

.

На вторговані кошти куплять безпілотники для штурмовиків ГУР.

Аукціон відбудеться 23 липня о 19.00 у прямому ефірі на Facebook-сторінці Сергія Притули і на його YouTube-каналі. Перша ставка — 400 тис. грн.