Украинские пограничники отбили атаку российских FPV-дронов. Фото: Высокий Замок

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Країна-агресор російська федерація активно використовує безпілотники у війні з Україною.

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Однак ворожі «пташки» активно збиваються, як системами РЕБ, так і вогневими засобами. Одну з атак FPV-дронів відбили українські прикордонники. Про це 22 липня повідомила Державна прикордонна служба України в Telegram.

Зазначається, що бійці «Сталевого кордону» знерухомили один з ворожих коптерів антидроновою рушницею, а потім збили стрілецькою зброєю.

Ще один БПЛА, який був оснащений вибухівкою, був приземлений військовослужбовцями. У ДПСУ наголосили, що тепер цей дрон служитиме українським захисникам та знищуватиме ворогів.

Нагадаємо, нещодавно на одній з ділянок фронту воїни Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування «Південь» знищили три російські ударні дрони «Ланцет».