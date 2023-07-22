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Украинские пограничники отбили атаку российских FPV-дронов. Фото: Высокий Замок
Пограничники отбили атаку российских FPV-дронов и «затрофеили» БПЛА (ВИДЕО)https://racurs.ua/n185374-pogranichniki-otbili-ataku-rossiyskih-fpv-dronov-i-zatrofeili-bpla-video.htmlРакурс
Країна-агресор російська федерація активно використовує безпілотники у війні з Україною.
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Однак ворожі «пташки» активно збиваються, як системами РЕБ, так і вогневими засобами. Одну з атак FPV-дронів відбили українські прикордонники. Про це 22 липня повідомила Державна прикордонна служба України в Telegram.
Зазначається, що бійці «Сталевого кордону» знерухомили один з ворожих коптерів антидроновою рушницею, а потім збили стрілецькою зброєю.
Ще один БПЛА, який був оснащений вибухівкою, був приземлений військовослужбовцями. У ДПСУ наголосили, що тепер цей дрон служитиме українським захисникам та знищуватиме ворогів.
Нагадаємо, нещодавно на одній з ділянок фронту воїни Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування «Південь» знищили три російські ударні дрони «Ланцет».
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