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Українські прикордонники відбили атаку російських FPV-дронів. Фото: Високий Замок
Прикордонники відбили атаку російських FPV-дронів та «затрофеїли» БПЛА (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185374-prykordonnyky-vidbyly-ataku-rosiyskyh-fpv-droniv-ta-zatrofeyily-bpla-video.htmlРакурс
Країна-агресор російська федерація активно використовує безпілотники у війні з Україною.
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Однак ворожі «пташки» активно збиваються, як системами РЕБ, так і вогневими засобами. Одну з атак FPV-дронів відбили українські прикордонники. Про це 22 липня повідомила Державна прикордонна служба України в Telegram.
Зазначається, що бійці «Сталевого кордону» знерухомили один з ворожих коптерів антидроновою рушницею, а потім збили стрілецькою зброєю.
Ще один БПЛА, який був оснащений вибухівкою, був приземлений військовослужбовцями. У ДПСУ наголосили, що тепер цей дрон служитиме українським захисникам та знищуватиме ворогів.
Нагадаємо, нещодавно на одній з ділянок фронту воїни Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування «Південь» знищили три російські ударні дрони «Ланцет».
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