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Последствия российских обстрелов Часового Яра 23 июля, фото: Павел Кириленко
Рашисты кассетными снарядами обстреляли Часов Яр, сгорел Дворец культуры (ФОТО)https://racurs.ua/n185405-rashisty-kassetnymi-snaryadami-obstrelyali-chasov-yar-sgorel-dvorec-kultury-foto.htmlРакурс
Російські загарбники знищили Палац культури у Часовому Ярі Донецької області, який використовувався як міський гуманітарний штаб та місце надання медичної допомоги.
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Про це сьогодні, 23 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Окупанти відкрили вогонь по місту вдосвіта — касетними боєприпасами. Зчинилася пожежа. Рятувальники ДСНС виїхали на місце події, але вимушені були припинити роботу, оскільки рашисти не припиняли стріляти, — розповів Кириленко.
Зазначається, що будівля Палацу культури згоріла. У ній було знищено незначний запас гуманітарної допомоги (харчові набори, побутова хімія) та медичне обладнання.
На щастя, обійшлося без жертв, — зазначив Кириленко. — Рашистські війська вкотре довели, що нехтують правилами ведення війни і намагаються нанести максимальної шкоди передусім — цивільним.
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