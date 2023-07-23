Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського обстрілу Часового Яру 23 липня, фото: Павло Кириленко
Рашисти касетними снарядами обстріляли Часів Яр, згорів Палац культури (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n185405-rashysty-kasetnymy-snaryadamy-obstrilyaly-chasiv-yar-zgoriv-palac-kultury-foto.htmlРакурс
Російські загарбники знищили Палац культури у Часовому Ярі Донецької області, який використовувався як міський гуманітарний штаб та місце надання медичної допомоги.
.
Про це сьогодні, 23 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Окупанти відкрили вогонь по місту вдосвіта — касетними боєприпасами. Зчинилася пожежа. Рятувальники ДСНС виїхали на місце події, але вимушені були припинити роботу, оскільки рашисти не припиняли стріляти, — розповів Кириленко.
Зазначається, що будівля Палацу культури згоріла. У ній було знищено незначний запас гуманітарної допомоги (харчові набори, побутова хімія) та медичне обладнання.
На щастя, обійшлося без жертв, — зазначив Кириленко. — Рашистські війська вкотре довели, що нехтують правилами ведення війни і намагаються нанести максимальної шкоди передусім — цивільним.
Водогони з насосними станціями якнайшвидше забезпечать подачу води для півдня країни — Юрій Ландау, ПрАТ «Укргідропроект»
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...