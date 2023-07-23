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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Часового Яру 23 липня, фото: Павло Кириленко

Рашисти касетними снарядами обстріляли Часів Яр, згорів Палац культури (ФОТО)

23 лип 2023, 17:05
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Російські загарбники знищили Палац культури у Часовому Ярі Донецької області, який використовувався як міський гуманітарний штаб та місце надання медичної допомоги.


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Про це сьогодні, 23 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Окупанти відкрили вогонь по місту вдосвіта — касетними боєприпасами. Зчинилася пожежа. Рятувальники ДСНС виїхали на місце події, але вимушені були припинити роботу, оскільки рашисти не припиняли стріляти, — розповів Кириленко.

Зазначається, що будівля Палацу культури згоріла. У ній було знищено незначний запас гуманітарної допомоги (харчові набори, побутова хімія) та медичне обладнання.

На щастя, обійшлося без жертв, — зазначив Кириленко. — Рашистські війська вкотре довели, що нехтують правилами ведення війни і намагаються нанести максимальної шкоди передусім — цивільним.

Наслідки російського обстрілу Часового Яру 23 липня, фото: Павло Кириленко

Джерело: Ракурс


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