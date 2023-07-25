ВСУ имеют успехи в направлении Старомайорского. Фото:

https://racurs.ua/n185454-genshtab-zayavil-ob-uspehah-vsu-v-napravlenii-staromayorskogo.html

Ракурс

Збройні сили України мали успіх у районі Старомайорського Донецької області.

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Українські військові вже закріплюються на досягнутих рубежах. Російські загарбники продовжують чинити потужний опір, здійснюють переміщення своїх підрозділів та застосовують резерви. Загалом Сили оборони продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. На деяких ділянках вони закріплюються та завдають вогневого ураження артилерією, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Про це речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив в ефірі телемарафону.

Також захисники продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках. Безуспішними були наступальні дії в районах північно-західніше Оріхово-Василівки, південніше Іванівського та західніше Кліщіївки. Однак ворог попри шалені втрати, чинять потужний опір.

Нагадаємо, днями державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що хоча Україна відвоювала близько половини території, яку росія спочатку захопила в ході вторгнення, Київ зіткнувся з «дуже важкою боротьбою», щоб відвоювати більше.