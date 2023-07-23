Україна деокупувала значні території, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n185411-ukrayina-vidvouvala-50-zahoplenoyi-rosiieu-terytoriyi-blinken.html

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Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що хоча Україна відвоювала близько половини території, яку росія спочатку захопила в ході вторгнення, Київ зіткнувся з «дуже важкою боротьбою», щоб відвоювати більше.

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Про це він повідомив в інтерв’ю CNN.

Це все ще відносно ранні дні контрнаступу. Це важко, — зазначив він. — Це не завершиться протягом наступного тижня чи двох. Ми все ще розраховуємо, я думаю, на кілька місяців, — зазначив він.

Відповідаючи на запитання, чи отримає Україна винищувачі F-16 американського виробництва, Блінкен сказав, що він вірить у це.

І важливо зосередитися на тому, щоб переконатися, що коли це станеться, вони будуть належним чином навчені, вони можуть обслуговувати літаки та використовувати їх у розумний спосіб, — наголосив Блінкен.

Джерело: CNN