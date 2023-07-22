Ентоні Блінкен повідомив, коли зміниться ситуація на фронті. Фото:

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Хід українського контрнаступу Збройних сил України оцінили в Вашингтоні.

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Про успіхи цієї військової операції ще рано говорити, бо Україна ще не залучила всі свої ударні сили. Однак коли Сили оборони розгорнуться, то це призведе до змін на фронті. Про це державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив на форумі Aspen Security Forum.

І коли вони розгорнуться і почнуть діяти, усі сили, які були навчені за останні місяці, обладнання, яке надали їм ми й приблизно 50 країн, я думаю, все це матиме суттєве значення і призведе до змін, — зазначив він.

Держсек відзначив, що Штати з самого початку говорили, що українській армії буде важко просуватися, бо росіяни підготували серйозні та укріплені лінії захисту.

Однак Блінкен упевнений, що ЗСУ, які з початку повномасштабного вторгнення звільнили вже половину територій, «мають уже все для успіху», бо вони «борються за свою землю, за свою країну, за своє майбутнє, за свою свободу».

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявляв, що через насиченість мінами та оборонними бар'єрами окупованих територій на півдні та сході України отримати швидкі результаті контрнаступу «практично неможливо».