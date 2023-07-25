Последствия взрывов в Донецке. Фото: местные Telegram-каналы

https://racurs.ua/n185462-moschnye-vzryvy-progremeli-v-raznyh-rayonah-donecka-i-v-krymu-video.html

Ракурс

Вибухи пролунали в різних районах тимчасово окупованого росією Донецька.

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Прильоти відбулися у різних районах обласного центру. А в центрі міста видніється клуб диму. Також були влучання біля Центральної клінічної міської лікарні № 1 ім. Вишневського. За інформацією місцевих Telegram-каналів, снаряди нібито «прилітають один за одним».

Пишуть про руйнування житлової інфраструктури в Київському районі. Під час обстрілу був посічений осколками маршрутний автобус, але ніхто не постраждав.

Вибухи сьогодні вранці гриміли й у Криму. Telegram-канал «Збройні сили України. Війна з окупантами» пише, були вибухи й прильоти у районі покинутої ферми зі стоянкою російської військової техніки у селі Червона Поляна Червоногвардійського району. Відразу після цього окупанти перекрили дороги до сусідньої Кремнівки. Кожні 20 хвилин до Червоної Поляни їхали швидкі.

Нагадаємо, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що 25 липня серія вибухів пролунала у тимчасово окупованій Каховці Херсонської області. Вибухів нарахували близько 30-ти. Російські вороги внаслідок прильотів зазнали суттєвих втрат.