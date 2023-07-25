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Артиллерия ВСУ уничтожила блиндаж оккупантов
Артиллерия ВСУ уничтожила блиндаж оккупантов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n185481-artilleriya-vsu-unichtojila-blindaj-okkupantov-video.htmlРакурс
Артилеристи спільно з військовими Батареї управління і артилерійської розвідки 5-ї Окремої штурмової бригади Сухопутних військ України перетворили бліндаж з окупантами на купу непотребу.
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Про це 25 липня повідомляє прес-служба Сухопутних військ Збройних сил України.
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