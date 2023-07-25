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Артиллерия ВСУ уничтожила блиндаж оккупантов

Артиллерия ВСУ уничтожила блиндаж оккупантов (ВИДЕО)

25 июл 2023, 21:25
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Артилеристи спільно з військовими Батареї управління і артилерійської розвідки 5-ї Окремої штурмової бригади Сухопутних військ України перетворили бліндаж з окупантами на купу непотребу.


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Про це 25 липня повідомляє прес-служба Сухопутних військ Збройних сил України.

Источник: Ракурс


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