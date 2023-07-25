Ракурсhttps://racurs.ua/
Артилерія ЗСУ знищила бліндаж окупантів
Артилерія ЗСУ знищила бліндаж окупантів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185481-artyleriya-zsu-znyschyla-blindaj-okupantiv-video.htmlРакурс
Артилеристи спільно з військовими Батареї управління і артилерійської розвідки 5-ї Окремої штурмової бригади Сухопутних військ України перетворили бліндаж з окупантами на купу непотребу.
.
Про це 25 липня повідомляє прес-служба Сухопутних військ Збройних сил України.
Водогони з насосними станціями якнайшвидше забезпечать подачу води для півдня країни — Юрій Ландау, ПрАТ «Укргідропроект»
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...