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Ракурс
Артилерія ЗСУ знищила бліндаж окупантів

Артилерія ЗСУ знищила бліндаж окупантів (ВІДЕО)

25 лип 2023, 21:25
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Артилеристи спільно з військовими Батареї управління і артилерійської розвідки 5-ї Окремої штурмової бригади Сухопутних військ України перетворили бліндаж з окупантами на купу непотребу.


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Про це 25 липня повідомляє прес-служба Сухопутних військ Збройних сил України.

Джерело: Ракурс


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