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Российский танк вспыхнул после попадания FPV-дрона (ВИДЕО)https://racurs.ua/n185497-rossiyskiy-tank-vspyhnul-posle-popadaniya-fpv-drona-video.htmlРакурс
Українські військові з 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців за допомогою FPV-дрона знищили російський танк.
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Відповідне відео сьогодні, 26 липня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Сухопутних військ ЗСУ.
На відео показано, як FPV-дрон, попри перешкоди для сигналу, влучає у ворожий танк, котрий в результаті спалахує. Згодом на відео також можна побачити, що вибухом танку відірвало башту.
Тому, що не має чого їздити ворожому танку по Українській землі! — наголошується в описі відео.
Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.
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