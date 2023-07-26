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Ракурс
Знищення російської бронетехніки, скріншот відео

Російський танк спалахнув після влучання FPV-дрона (ВІДЕО)

26 лип 2023, 15:03
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Українські військові з 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців за допомогою FPV-дрона знищили російський танк.


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Відповідне відео сьогодні, 26 липня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Сухопутних військ ЗСУ.

На відео показано, як FPV-дрон, попри перешкоди для сигналу, влучає у ворожий танк, котрий в результаті спалахує. Згодом на відео також можна побачити, що вибухом танку відірвало башту.

Тому, що не має чого їздити ворожому танку по Українській землі! — наголошується в описі відео.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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