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Армия рф вечером ударила по Запорожью
Армия рф вечером ударила по Запорожьюhttps://racurs.ua/n185561-armiya-rf-vecherom-udarila-po-zaporoju.htmlРакурс
Окупаційна армія росії у четвер ввечері завдала удару по Запоріжжю. Про це у Телеграм повідомив 27 липня очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
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Ворог вдарив по мирному багатотисячному місту, бо зазнає втрат. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків терористичного удару по обласному центру, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Миколаївщині внаслідок сьогоднішнього обстрілу Куцурубської громади поранено 20-річного хлопця та 15-річну дівчину.
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