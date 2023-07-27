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Ракурс
Армия рф вечером ударила по Запорожью

Армия рф вечером ударила по Запорожью

27 июл 2023, 20:58
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Окупаційна армія росії у четвер ввечері завдала удару по Запоріжжю. Про це у Телеграм повідомив 27 липня очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.


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Ворог вдарив по мирному багатотисячному місту, бо зазнає втрат. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків терористичного удару по обласному центру, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Миколаївщині внаслідок сьогоднішнього обстрілу Куцурубської громади поранено 20-річного хлопця та 15-річну дівчину.

Источник: Ракурс


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