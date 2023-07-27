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Армія рф вдарила по Запоріжжю
Армія рф ввечері вдарила по Запоріжжюhttps://racurs.ua/ua/n185561-armiya-rf-vvecheri-vdaryla-po-zaporijju.htmlРакурс
Окупаційна армія росії у четвер ввечері завдала удару по Запоріжжю. Про це у Телеграм повідомив 27 липня очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
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Ворог вдарив по мирному багатотисячному місту, бо зазнає втрат. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків терористичного удару по обласному центру, — йдеться у повідомленні.
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