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Ракурс
Армія рф вдарила по Запоріжжю

Армія рф ввечері вдарила по Запоріжжю

27 лип 2023, 20:58
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Окупаційна армія росії у четвер ввечері завдала удару по Запоріжжю. Про це у Телеграм повідомив 27 липня очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.


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Ворог вдарив по мирному багатотисячному місту, бо зазнає втрат. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків терористичного удару по обласному центру, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Миколаївщині внаслідок сьогоднішнього обстрілу Куцурубської громади поранено 20-річного хлопця та 15-річну дівчину.

Джерело: Ракурс


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