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ВСУ уничтожили еще 560 россиян, 30 артсистем и четыре танка – Генштаб
ВСУ уничтожили еще 560 россиян, 30 артсистем и четыре танка — Генштабhttps://racurs.ua/n185567-vsu-unichtojili-esche-560-rossiyan-30-artsistem-i-chetyre-tanka-genshtab.htmlРакурс
Загальні втрати окупаційної армії росії за час повномасштабного вторгнення станом на 28 липня складають 244 тис. 830 солдатів.
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Про це у ранковому зведенні повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За минулу добу ЗСУ знищили ще 560 загарбників.
Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 року по 28 липня 2023 року орієнтовно склали:
особового складу — 244 тис. 830 (+560);
танків — 4 тис. 190 (+4);
бойових броньованих машин — 8 тис. 161 (+14);
артилерійських систем — 4 тис. 775 (+30);
РСЗВ — 698;
засоби ППО — 458 (+1);
літаків — 315;
гелікоптерів — 311;
безпілотників — 4 тис. 7 (+11);
крилатих ракет — 1 тис. 347;
кораблів /катерів — 18;
автотехніки та автоцистерн — 7 тис. 240 (+11);
спеціальна техніка — 709 (+1).
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