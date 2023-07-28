ВСУ уничтожили еще 560 россиян, 30 артсистем и четыре танка – Генштаб

https://racurs.ua/n185567-vsu-unichtojili-esche-560-rossiyan-30-artsistem-i-chetyre-tanka-genshtab.html

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Загальні втрати окупаційної армії росії за час повномасштабного вторгнення станом на 28 липня складають 244 тис. 830 солдатів.

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Про це у ранковому зведенні повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За минулу добу ЗСУ знищили ще 560 загарбників.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 року по 28 липня 2023 року орієнтовно склали: