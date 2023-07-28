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ЗСУ знищили ще 560 росіян, 30 артсистем і чотири танки - Генштаб

ЗСУ знищили ще 560 росіян, 30 артсистем і чотири танки — Генштаб

28 лип 2023, 08:40
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Загальні втрати окупаційної армії росії за час повномасштабного вторгнення станом на 28 липня складають 244 тис. 830 солдатів.


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Про це у ранковому зведенні повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За минулу добу ЗСУ знищили ще 560 загарбників.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 року по 28 липня 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу — 244 тис. 830 (+560);

  • танків — 4 тис. 190 (+4);

  • бойових броньованих машин — 8 тис. 161 (+14);

  • артилерійських систем — 4 тис. 775 (+30);

  • РСЗВ — 698;

  • засоби ППО — 458 (+1);

  • літаків — 315;

  • гелікоптерів — 311;

  • безпілотників — 4 тис. 7 (+11);

  • крилатих ракет — 1 тис. 347;

  • кораблів /катерів — 18;

  • автотехніки та автоцистерн — 7 тис. 240 (+11);

  • спеціальна техніка — 709 (+1).

Джерело: Ракурс


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