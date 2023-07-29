ВСУ уничтожили более 245 тысяч оккупантов – Генштаб

https://racurs.ua/n185606-vsu-unichtojili-bolee-245-tysyach-okkupantov-genshtab.html

Ракурс

Сили оборони України з початку повномасштабного вторгнення країни-терориста росії 24 лютого 2022 року по 29 липня 2023 року ліквідували близько 245 тис. 220 російських загарбників, 390 з них — за останню добу.

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Про це сьогодні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбуці.

Загальні бойові втрати ворога орієнтовно склали: