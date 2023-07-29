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Ракурс
ЗСУ знищили понад 245 тисяч окупантів - Генштаб

ЗСУ знищили понад 245 тисяч окупантів — Генштаб

29 лип 2023, 08:42
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Сили оборони України з початку повномасштабного вторгнення країни-терориста росії 24 лютого 2022 року по 29 липня 2023 року ліквідували близько 245 тис. 220 російських загарбників, 390 з них — за останню добу.


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Про це сьогодні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбуці.

Загальні бойові втрати ворога орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 245 тис. 220 (+390 осіб ліквідовано за добу);

  • танків — 4 тис. 191 (+1 од.);

  • бойових броньованих машин — 8 тис. 167 (+6 од).;

  • артилерійських систем — 4 тис. 786 (+11 од.);

  • РСЗВ — 698;

  • засоби ППО — 458;

  • літаків — 315;

  • гелікоптерів — 311;

  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 4 тис. 7;

  • крилатих ракет — 1 тис. 347;

  • кораблів/катерів — 18;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 7247 (+7 од.);

  • спеціальної техніки — 710 (+1).

Джерело: Ракурс


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