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ЗСУ знищили понад 245 тисяч окупантів - Генштаб
ЗСУ знищили понад 245 тисяч окупантів — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n185606-zsu-znyschyly-ponad-245-tysyach-okupantiv-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України з початку повномасштабного вторгнення країни-терориста росії 24 лютого 2022 року по 29 липня 2023 року ліквідували близько 245 тис. 220 російських загарбників, 390 з них — за останню добу.
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Про це сьогодні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбуці.
Загальні бойові втрати ворога орієнтовно склали:
особового складу — близько 245 тис. 220 (+390 осіб ліквідовано за добу);
танків — 4 тис. 191 (+1 од.);
бойових броньованих машин — 8 тис. 167 (+6 од).;
артилерійських систем — 4 тис. 786 (+11 од.);
РСЗВ — 698;
засоби ППО — 458;
літаків — 315;
гелікоптерів — 311;
безпілотників оперативно-тактичного рівня — 4 тис. 7;
крилатих ракет — 1 тис. 347;
кораблів/катерів — 18;
автомобільної техніки та автоцистерн — 7247 (+7 од.);
спеціальної техніки — 710 (+1).
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