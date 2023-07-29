Убил и сжег банкира - полиция в Чернигове распутала клубок жестокого убийства, совершенного в Киеве

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Поліція затримала 51-річного киянина, який у своєму заміському будинку вбив 49-річного товариша, вивіз його тіло в Чернігівську область і спалив неподалік від цвинтаря в селі Нічогівка.

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Убитий — колишній керівник одного з київських банків, а підозрюваний убивця — директор інвестиційного фонду зі статутним капіталом понад 500 млн грн.

Розкрити вбивство допоміг дорогий черевик жертви, який не догорів до кінця. У поліції 29 липня розповіли, що 18 липня о 7.00 до поліції Чернігівщини надійшло повідомлення від мешканки села Нічогівка Козелецької селищної громади.

Жінка виявила біля місцевого кладовища сліди згарища, у якому були кістки та людський череп. Поліція виявила людські рештки, сліди взуття та автомобільних коліс. Вилучене направили на дослідження експертів.

Криміналісти встановили, що загиблим був дорослий чоловік. На згарищі виявили залишки взуття 45 розміру. Це стало вагомою зачіпкою у розкритті злочину. Співробітники кримінального аналізу поліції Чернігівської області відпрацювали повідомлення про всіх зниклих безвісти чоловіків у навколишніх областях.

Це сотні людей, — розповів керівник відділу кримінального аналізу обласної поліції Іван Андрейченко.

Детективам вдалося з’ясувати, що вбитий чоловік мешкав у Києві, востаннє був у мережі 12 липня. Про його зникнення до поліції заявила сестра.

За фахом чоловік був банкіром, останніх кілька років не працював, а раніше керував банком у Києві.

Оперативники з’ясували, що напередодні зникнення чоловік відпочивав зі своїм товаришем, після чого зв’язок з ним обірвався, — розповідає начальник кримінальної поліції Чернігівщини Олександр Васильченко.

Поліція опрацювала величезний масив інформації та зібрала всі зачіпки, які могли допомогти у розкритті зухвалого вбивства.

28 липня можливого причетного до вбивства затримали у його заміському будинку. Поліція провела низку санкціонованих обшуків і зібрала доказову базу, що свідчить про причетність фігуранта до убивства.

Як виявилося, товариші чаркували у ніч з 12 на 13 липня у заміському будинку. Під час раптово виниклого конфлікту зловмисник схопив поліно і забив ним товариша до смерті. Зрозумівши, що накоїв, вирішив приховати сліди злочину.

Над ранок він поїхав у гіпермаркет, де купив горючі речовини, хімічні засоби.

14 липня затриманий за кермом власного позашляховика вирушив на Чернігівщину. Оперативники з’ясували, що його батько родом із невеликого села Нічогівка, тож підозрюваний добре знав місцевість.