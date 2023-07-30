россия взяла уже дважды использованные записи для нового пропагандистского видео, фото: «Новые колеса»

https://racurs.ua/n185650-rossiya-s-maniakalnym-upryamstvom-ispolzuet-v-propagande-odni-i-te-je-materialy-stratkom.html

Ракурс

Російська пропаганда використовує старі матеріали, які вже закидувались в інформаційний простір і не мали очікуваного ефекту.

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Про це сьогодні, 30 липня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Так, вчора, 29 липня на російських каналах почали розкручуватися кадри бою їхніх танкістів, котрі начебто самотужки «зупинили наступ української бронегрупи». Насправді це відео показує момент боїв за Новодарівку Запорізької області, яку Сили оборони звільнили доволі швидко ще на початку червня 2023 року.

В принципі, це важке відео, адже на ньому йдеться про можливу загибель українських бійців. На жаль, ми розуміємо, що це війна, ворог підступний і перемоги даються Україні тяжко, — наголошують у Страткомі.

Водночас, додають у відомстві, це відео показує і низку сумних для росіян моментів:

з розмов за кадром чутно, що їм не вистачає протитанкових вогневих засобів («Нет ПТУРов, кончились все»);

відсутність звʼязку командного пункту тактичного рівня з російськими танкістами, що ведуть бій;

на фрагменті відео видно, що горить російський, а не український танк.

Однак, найголовнішим є те, що це стара подія, матеріали про яку російська пропаганда вже не вперше використовує:

спочатку матеріали були опубліковані ще 4 червня;

вдруге їх використали 7 липня;

29 липня їх використали втретє.