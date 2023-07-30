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Ракурс
Момент матча между сборными Украины и США, скриншот видео

Харлан вывела Украину в полуфинал ЧМ по фехтованию (ВИДЕО)

30 июл 2023, 14:25
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Збірна України з фехтування на шаблях вийшла у півфінал чемпіонату світу 2023 року, котрий проходить в італійському Мілані.


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У матчі ¼ фіналу команда України у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук та Юлії Бакастової здолала представниць США, повідомляє видання Champion.

Зазначається, що по ходу матчу українській команді довелося відіграватися із рахунку 11:20. У вирішальному матчі перемогу збірній України принесла Ольга Харлан — команда поступалася 43:44, проте Харлан зрівняла рахунок, а згодом нанесла переможний укол — 45:44.

У півфіналі українська збірна зустрілася з першим номером рейтингу, командою Франції, котрій поступилася з рахунком 32:45. Французи зустрінуться з переможцем пари Угорщина — Південна Корея.

Джерело: Champion

Источник: Ракурс


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