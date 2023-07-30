Ракурсhttps://racurs.ua/
Момент матчу між збірними України та США, скріншот відео
Харлан вивела України у півфінал ЧС з фехтування (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185651-harlan-vyvela-ukrayiny-u-pivfinal-chs-z-fehtuvannya-video.htmlРакурс
Збірна України з фехтування на шаблях вийшла у півфінал чемпіонату світу 2023 року, котрий проходить в італійському Мілані.
.
У матчі ¼ фіналу команда України у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук та Юлії Бакастової здолала представниць США, повідомляє видання Champion.
Зазначається, що по ходу матчу українській команді довелося відіграватися із рахунку 11:20. У вирішальному матчі перемогу збірній України принесла Ольга Харлан — команда поступалася 43:44, проте Харлан зрівняла рахунок, а згодом нанесла переможний укол — 45:44.
У півфіналі українська збірна зустрілася з першим номером рейтингу, командою Франції, котрій поступилася з рахунком 32:45. Французи зустрінуться з переможцем пари Угорщина — Південна Корея.
Джерело: Champion
Читайте також
Як ти, наш захиснику? — як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Водогони з насосними станціями якнайшвидше забезпечать подачу води для півдня країни — Юрій Ландау, ПрАТ «Укргідропроект»
У нас не було би таких втрат, або Як правильно повертатися з війни
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...