Момент матчу між збірними України та США, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n185651-harlan-vyvela-ukrayiny-u-pivfinal-chs-z-fehtuvannya-video.html

Ракурс

Збірна України з фехтування на шаблях вийшла у півфінал чемпіонату світу 2023 року, котрий проходить в італійському Мілані.

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У матчі ¼ фіналу команда України у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук та Юлії Бакастової здолала представниць США, повідомляє видання Champion.

Зазначається, що по ходу матчу українській команді довелося відіграватися із рахунку 11:20. У вирішальному матчі перемогу збірній України принесла Ольга Харлан — команда поступалася 43:44, проте Харлан зрівняла рахунок, а згодом нанесла переможний укол — 45:44.

У півфіналі українська збірна зустрілася з першим номером рейтингу, командою Франції, котрій поступилася з рахунком 32:45. Французи зустрінуться з переможцем пари Угорщина — Південна Корея.

Джерело: Champion