Інцидент з Харлан: FIE скасує рукостискання між фехтувальниками — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n185612-incydent-z-harlan-fie-skasuie-rukostyskannya-mij-fehtuvalnykamy-zmi.html

Ракурс

Міжнародна федерація фехтування (FIE) прийняла рішення замінити традиційне рукостискання між спортсменами на привітання на відстані. Було оголошено, що саме інцидент між українською фехтувальницею Ольгою Харлан та росіянкою Смірновою змінить правила фехтування.

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Про це повідомляє La Repubblica з посиланням на джерела.

Про заміну традиційного рукостискання FIE оголосила під час конференції. Відповідне рішення дозволить українським спортсменам не наближатися до росіян, навіть коли останні беруть участь у змаганнях в якості «нейтральних» сторін.

Нагадаємо, що FIE призупинила дискваліфікацію Ольги Харлан, а Міжнародний олімпійський комітет надав їй квоту на Олімпіаду.

За правилами FIE, «відмова фехтувальника привітати суперника, рефері та глядачів до початку поєдинку або після останнього удару карається чорною карткою (дискваліфікацією)». Рукостискання — обов’язкова частина процедури. Після поєдинку Смірнова подала протест проти Харлан через відсутність «прояву поваги» і понад 50 хв перебувала на доріжці. Судді залишили в силі перемогу українки, але Харлан отримала дискваліфікацію. У правилах FIE це передбачає дискваліфікацію зі змагань та відсторонення на 60 днів від усіх подальших стартів. Нардеп Жан Беленюк повідомив, що Харлан мала домовленість з Міжнародною федерацією фехтування про відсутність рукостискання після матчу.

Федерація фехтування України підтримала олімпійську чемпіонку Ольгу Харлан через дії Міжнародної федерації фехтування (FIE) й готувала апеляцію на рішення про дискваліфікацію.