Гвардия наступления показала штурм позиций россиян. Фото: Генштаб

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Гвардія наступу продовжує атакували окупантів на півдні України.

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Зокрема, на Запорізькому напрямку зараз «дуже гаряче». Військові показали на відео, як працюють бійці бригади «Кара-Даг» Національної гвардії України. Відповідні кадри 30 липня оприлюднило Міністерство внутрішніх справ.

На оприлюдненому відео видно, як гвардійці просуваються та ведуть бій з окупантами. Захисників супроводжує броньована техніка.

У зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 30 липня повідомлялося, що українські військові продовжують вести наступальні дії на Запорізькому та Херсонському напрямках.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку під час проведення аеророзвідки бійці спецпідрозділу «KRAKEN» виявили групу операторів БПЛА противника. На ворога з дрона скинули вибуховий пристрій.