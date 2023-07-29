Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Аеророзвідка виявила російських операторів БПЛА і влучила у них з бомбера

Аеророзвідка виявила російських операторів БПЛА і влучила у них з бомбера (ВІДЕО)

29 лип 2023, 21:44
999

На Бахмутському напрямку під час проведення аеророзвідки, бійці спецпідрозділу «KRAKEN» виявили групу операторів БПЛА противника.


.

Після чого, за допомогою влучного скиду вибухового пристрою з FPV бомбера, дроноводів було знищено.

Відео удару опублікували у телеграм-каналі підрозділу.

Під час проведення аеророзвідки спецпідрозділом KRAKEN було виявлено групу операторів БПЛА противника на Бахмутському напрямку, — йдеться у повідомленні.

Спецпідрозділ KRAKEN — окремий розвідувальний диверсійний підрозділ у складі військової частини Міноборони. Сформований ветеранами полку «АЗОВ» та добровольцями у березні 2022 року у Харкові. Діяв на Харківщині на інших регіонах України, звільнивши чимало населених пунктів у Харківській області, зокрема Питомник, Ольхівку, Руську Лозову.

Під час повномасштабної війни бійці KRAKENу провели низку важливих спецоперацій.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів