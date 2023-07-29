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Аэроразведка обнаружила российских операторов БПЛА и попала в них из бомбера
Аэроразведка обнаружила российских операторов БПЛА и попала в них из бомбера (ВИДЕО)https://racurs.ua/n185639-aerorazvedka-obnarujila-rossiyskih-operatorov-bpla-i-popala-v-nih-iz-bombera-video.htmlРакурс
На Бахмутському напрямку під час проведення аеророзвідки, бійці спецпідрозділу «KRAKEN» виявили групу операторів БПЛА противника.
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Після чого, за допомогою влучного скиду вибухового пристрою з FPV бомбера, дроноводів було знищено.
Відео удару опублікували у телеграм-каналі підрозділу.
Під час проведення аеророзвідки спецпідрозділом KRAKEN було виявлено групу операторів БПЛА противника на Бахмутському напрямку, — йдеться у повідомленні.
Спецпідрозділ KRAKEN — окремий розвідувальний диверсійний підрозділ у складі військової частини Міноборони. Сформований ветеранами полку «АЗОВ» та добровольцями у березні 2022 року у Харкові. Діяв на Харківщині на інших регіонах України, звільнивши чимало населених пунктів у Харківській області, зокрема Питомник, Ольхівку, Руську Лозову.
Під час повномасштабної війни бійці KRAKENу провели низку важливих спецоперацій.
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