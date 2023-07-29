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Ракурс
Аэроразведка обнаружила российских операторов БПЛА и попала в них из бомбера

Аэроразведка обнаружила российских операторов БПЛА и попала в них из бомбера (ВИДЕО)

29 июл 2023, 21:44
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На Бахмутському напрямку під час проведення аеророзвідки, бійці спецпідрозділу «KRAKEN» виявили групу операторів БПЛА противника.


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Після чого, за допомогою влучного скиду вибухового пристрою з FPV бомбера, дроноводів було знищено.

Відео удару опублікували у телеграм-каналі підрозділу.

Під час проведення аеророзвідки спецпідрозділом KRAKEN було виявлено групу операторів БПЛА противника на Бахмутському напрямку, — йдеться у повідомленні.

Спецпідрозділ KRAKEN — окремий розвідувальний диверсійний підрозділ у складі військової частини Міноборони. Сформований ветеранами полку «АЗОВ» та добровольцями у березні 2022 року у Харкові. Діяв на Харківщині на інших регіонах України, звільнивши чимало населених пунктів у Харківській області, зокрема Питомник, Ольхівку, Руську Лозову.

Під час повномасштабної війни бійці KRAKENу провели низку важливих спецоперацій.

Источник: Ракурс


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