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10 захватчиков ликвидировали пограничники в бою на Лиманском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n185678-10-zahvatchikov-likvidirovali-pogranichniki-v-bou-na-limanskom-napravlenii-video.htmlРакурс
Бійці штурмової бригади «Сталевий кордон» в ході бою на Лиманському напрямку ліквідували понад 10 загарбників.
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Відповідне відео сьогодні, 31 липня. Опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
На відео показано, як військові, виявивши супротивника, ведуть вогонь зі стрілецької зброї по загарбниках.
Прикордонники провели розвідку боєм. Результат — понад 10 знищених загарбників та ще чимало «недобитків». Серед наших — без втрат, — вказано в описі відео.
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