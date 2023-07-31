Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n185678-10-zahvatchikov-likvidirovali-pogranichniki-v-bou-na-limanskom-napravlenii-video.html

Ракурс

Бійці штурмової бригади «Сталевий кордон» в ході бою на Лиманському напрямку ліквідували понад 10 загарбників.

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Відповідне відео сьогодні, 31 липня. Опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На відео показано, як військові, виявивши супротивника, ведуть вогонь зі стрілецької зброї по загарбниках.