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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

10 захватчиков ликвидировали пограничники в бою на Лиманском направлении (ВИДЕО)

31 июл 2023, 14:42
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Бійці штурмової бригади «Сталевий кордон» в ході бою на Лиманському напрямку ліквідували понад 10 загарбників.


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Відповідне відео сьогодні, 31 липня. Опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На відео показано, як військові, виявивши супротивника, ведуть вогонь зі стрілецької зброї по загарбниках.

Прикордонники провели розвідку боєм. Результат — понад 10 знищених загарбників та ще чимало «недобитків». Серед наших — без втрат, — вказано в описі відео.

Источник: Ракурс


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